الجيش يفك الحصار عن القيادة العامة بالخرطوم ويطرد الدعم السريع من الفاشر

العالم - السودان

بعد حصار فرضته قوات الدعم السريع منذ عام ونصف عام على مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم أعلن الجيش السوداني فك الحصار عنه.

مصادر بالجيش السوداني أعلنت كذلك فك الحصار عن معسكر سلاح الإشارة، بعد معارك وسط الخرطوم بحري، كما قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن قواتها أكملت المرحلة الثانية من عملياتها وذلك بالتقاء قوات محور الخرطوم بحري مع القوات المرابطة بالقيادة العامة، فيما تمكّنت من 'دحر' هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور غرب السودان و'طردهم من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي والتصنيع الحربي'.

في سياق متصل وزير الإعلام السوداني اعتبر انتصارات الجيش بالخرطوم وكردفان والفاشر نقطة فارقة بمسيرتنا لاستعادة الأمن والاستقرار.

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في المقابل، نفت قوات الدعم السريع في بيان تحقيق الجيش أي تقدم، واصفة المعلومات بأنها مجرد 'رفع للروح المعنوية' لعناصره.

هذا فيما كان الجيش السوداني قد قصف بالمدفعية الثقيلة من شمالي أم درمان تجمعات لقوات الدعم السريع في الوسط الغربي لمدينة الخرطوم بحري، حيث ركز القصف على تمركزات الدعم السريع، في الأحياء الواقعة جنوبي ضاحية 'شمبات'.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة والتي تعتبر موقعاً زراعيا حيوياً في وسط السودان، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وحسب المصادر تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول كبيرة على المستوى الميداني ومستوى العمليات العسكرية، إذ بات الطريق مفتوحا أمام الجيش على امتداد أكثر من 70 كيلومترا من مقر القيادة العامة وحتى مدينة الجيلي، وبات بمقدور الجيش التحرك نحو مناطق شرق النيل التي لا تزال تعد من معاقل لقوات الدعم السريع.