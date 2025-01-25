لحظة وصول الأسيرات الإسرائيليات وابتسامتهن وتسليمهمن للصليب الأحمر

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ساحة فلسطين بغزة، باسل خير الدين أن عملية تسليم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الاحمر، فيما بدت الابتسامة على وجوههن وقمن بالتلويح والتحية على الحضور قبل التوجه الى سيارات الصليب الأحمر.

وقامت كتائب القسام، بحضور قوات سرايا القدس، بتسليم طواقم من الصليب الأحمر 4 مجندات في قوات الاحتلال، في منطقة الساحة وسط مدينة غزة، بحضور كبير من عناصر المقاومة، إضافة إلى حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا في منطقة التسليم.

وارتدت الأسيرات الأربع لباسهن العسكري الذي يؤكد أنّهن مُجندات يعملن في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ظهر في المقطع أكياس كرتونية تحملها الأسيرات عقب خروجهن من مركبات القسام

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وظهر في المشهد المهيب، مراسم توقيع وثائق تسليم كتائب القسام الأسيرات المجندات للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين.

وأظهرت المشاهد تفاعلًا شعبيًا كبيرًا خلال لحظة تسليم الأسيرات المجندات، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وبسالة صنيعها خلال معركة "طوفان الأقصى".

المزيد في الفيديو المرفق...

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