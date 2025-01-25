قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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حماس: ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق وبدء عودة النازحين الى ارضهم
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حماس: احتشاد شعبنا في عملية تسليم الاسيرات يجسد تلاحمه مع المقاومة
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حماس: المشاهد تبعث رسائل مهمة للاحتلال وداعميه ليقفوا عند حقيقة شعبنا
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حماس: مشاهد تسليم 4 اسيرات اسرائيليات تحكي ابداع مقاومة وقصة بطولة
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احتفالات شعبية بالدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
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وصول 16 اسيرا من المفرج عنهم الى مستشفى غزة الاوروبي في خانيونس
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الاسرى المحررون المبعدون للخارج يصلون الى معبر رفح في طريقهم الى مصر
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حشود شعبية تستقبل 114 أسيرا محررا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل
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استقبال حاشد للدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
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وصول الاسرى الفلسطينيين المحررين الى رام الله وسط استقبال شعبي حاشد