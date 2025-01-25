اعتقال اعضاء شبكة بهائية لترويجهم الافكار المنحرفة في اصفهان

العالم - ايران

واضاف البيان انه وبعد تتبع ورصد دقيقين وفي سياق تطبيق القانون ومن اجل صون العائلات والأسر ومنع وقوع الاذى للاطفال والوقاية منه، تم القاء القبض على هؤلاء المشار اليهم اعلاه واحالتهم الى القضاء.

واوضح البيان ان الموقوفين قاموا بنشاط يخالف القوانين وباشروا باستغلال الاطفال واليافعين بصورة غير مباشرة والترويج لانحرافاتهم العقائدية عبر تنظيم صفوف واجتماعات في الفضاء الافتراضي للاطفال واليافعين تحت غطاء النشاطات الفنية كالموسيقى والرسم وغيرها، حيث كانوا يروجون للافكار الضالة البهائية.

ومن بين ما كانوا يروج له هؤلاء الموقوفون بصورة منظمة، تغيير نمط الحياة الاسلامي عبر الترويج للميوعة وتربية الكلاب والاختلاط بين الفتيان والفتيات.

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ودعا البيان جميع المواطنين الايرانيين الى ابلاغ الجهات الامنية عن وجود اي نشاط مماثل ومريب لمثل هؤلاء الزمر المرتبطة بالصهيونية، حين الاطلاع عليها.