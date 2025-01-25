عون يؤكد لماكرون ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار

العالم - لبنان

وأكد عون لماكرون على "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظا على الاستقرار في الجنوب، وعلى وقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم".

من جهته، أوضح الرئيس الفرنسي أنه يجري اتصالات من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق.

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وصباح اليوم السبت، شهدت مناطق جنوب لبنان توغلا لقوات الاحتلال الاسرائيلي واسعا، ببلدات وقرى حدودية حيث قامت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بإجراءات عسكرية مكثفة بما في ذلك تجريف الطرقات وإقامة سواتر ترابية، وإغلاق طرق مؤدية إلى قرى حدودية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني (حسب زعمه).

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن المستوى السياسي أمر الجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة ولبنان والكيان يجرون محادثات بشأن تمديد فترة وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

لكن وسائل إعلام عبرية أعلنت مساء أمس أن جيش الاحتلال سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوب لبنان، وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع.