هل السلطة الفلسطينية عائق يحول دون تحرير فلسطين؟!

العالم – جوا الصندوق



حمــاس وأسر الجنود: تاريخ حافل واستراتيجية ثابتة

إنتهت عملية الأسر بعد ثلاثة أيام بتاريخ 14 تشرين الأول /أكتوبر باقتحام جيش العدو وطرف آخر موقع الأسر، حيث وقع إشتباك مع المجموعة المقاومة وانتهى الاشتباك بمقتل الأسير وإصابه عدد كبير من جنود الإحتلال بجروح بالإضافة الى استشهاد أفراد المجموعة المقاومة.

وخلال العملية -أي خلال ثلاثة أيام - نشر إعلام كتائب القسام فيديوهين، الفيديو الاول لقائد العملية الشهيد صلاح جاد الله كان برفقه الأسير الصهيوني، وأما الفيديو الثاني، فنشر بعد يوم، ظهر فيه شخص ملثّم يعلن فيه مطالب المقاومة والمهلة الزمنية لتنفيذ هذه المطالب.



محمد الضيف وأسر الجندي"نحشون فاكسمان"

خرج القائد محمد الضيف في شريط فيديو مصور يعلن فيه أن الجندي نحشون فاكسمان في قبضة القسام، ونشر هوية الجندي وسلاحه، وأعلن عن شروط القسام مقابل الإفراج عن الجندي، والتي تمثلت في تحرير الشيخ أحمد ياسين والشيخ صلاح شحادة وجميع معتقلي القسام وعناصر من حزب الله، إضافة إلى 200 آخرين من ذوي الأحكام العالية من أسرى فصائل المقاومة، وجميع الأسيرات.

أمهلت القسام الاحتلال حتى الساعة 9 من مساء الجمعة 14-10-1994 لتنفيذ شروطها، وإلا ستكون المقاومة أمام خيار قتل الجندي الأسير.

حصل الضيف على سلاح فاكسمان وبطاقته الشخصية بعد أن أحضرهم المجاهد جهاد يغمور من الضفة إلى غزة، وكلفه بذلك أحد منفذي عملية الأسر الشهيد صلاح جاد الله الذي كان قد انتقل من غزة إلى الضفة نتيجة لتصاعد مطاردته في غزة.

وبذلك ضللت كتائب القسام أمن الاحتلال والسلطة، ودفعتهم للاعتقاد بأن الجندي نُقل إلى غزة، ونقلت مسرح العملية من القدس إلى غزة.

خدعت القسام قيادة العدو التي جزمت بأن فاكسمان في قطاع غزة، وادعت أنه قُتل، في حين قال رابين: “إن الجندي في غزة، ولو كان بأيدينا لقلبنا كل حجر فيها، ولكن تخضع لمسؤولية السلطة الفلسطينية، فعلينا الضغط على ياسر عرفات لتشديد الخناق على حماس والعثور عليه”.

وتلا شريط الضيف، شريط فيديو آخر ظهر فيه الشهيد صلاح جاد الله برفقة فاكسمان الذي أرسل رسالة إلى أهله وحكومته وعرّف فيها عن نفسه، وأوضح أن آسريه سيطلقون سراحه إذا تجاوبت حكومته مع مطالبهم، ما أثار صدمة لدى قادة العدو بأنه على قيد الحياة.

مُني قادة الاحتلال بحالة من التخبط والهوس نتيجة الفيديو الذي أظهر فاكسمان حيًّا، فداهم جيش الاحتلال وأجهزة السلطة في الثاني عشر من أكتوبر عام 1994 منزلًا في محافظة خانيونس ظانين أن فاكسمان محتجز فيه، لكن باءت محاولة تحرير فاكسمان بالفشل.

لجأت" إسرائيل" في البداية إلى أغلاق قطاع غزة معتقدة أن الجندي المختطف نقل إليها، ومارست ضغوطا شديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية.

المصادر الإسرائيلية تقول إن السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار الالتزامات بتبادل المعلومات الأمنية، أرسلت في مساء 12 أكتوبر 1994، خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء إسحاق رابين، مفاده "نخشون واكسمان ليس في الأراضي الخاضعة لولايتنا. ابحثوا عنه في المنطقة الخاضعة لسيطرتكم".



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هل يمكن تحرير فلسطين بوجود السلطة الفلسطينية التي نشأت بعد"إتفاق أوسلو"؟



وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" وحول إمكانية تحرير فلسطين بوجود السلطة الفلسطينية التي نشأت بعد إتفاق أوسلو، أكد سيف دعنا الكاتب والأستاذ الجامعي، أن هنالك خصوصية بالنسبة للقضية الفلسطينية تحديدا عن كل قضايا حركات التحرر السابقة، وإن القضية مرتبطة بتبني الولايات المتحدة منذ بداية صعودها كقوة كونية للمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني بفلسطين، بالتالي استعمار فلسطين والاستعمار الاستيطاني في فلسطين هو جزء من بنية المنظومة الكونية.

ولفت دعنا إلى أن تحرير فلسطين يعني حرفيا الإصطدام ببنية المنظومة الكونية، لكن بنية المنظومة الكونية ليست بنية جامدة فهي تتغير وتتحول وفق موازين القوى على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي، وبالتالي فإن مشروع "تحرير فلسطين" ليس فقط ممكن بل هو سيحصل بالضرورة لان العالم سيتغير.

ونوّه دعنا إلى أن أحداث هزيمة 1967 إرتقت بالكيان الصهيوني إلى دور"المشارك" ولو بدرجة دنيا في بنية المنظومة الكونية، بالتالي أصبح الإصطدام بالكيان الصهيوني هو مباشرة ليس فقط اصطدام بمنظومة البنية الكونية وليس مجرد إصطدام بتابعين أو حلفاء أو أدوات لقوة في منظومة القوى الكونية، بالتالي مشروع تحرير فلسطين هو جزء هو "مشروع فلسطيني" لكنه أيضا"مشروع عربي إسلامي" بالمعنى الإقليمي وهو أيضا جزء من مشروع عالمي او حراك عالمي لتغيير بنية المنظومة الكونية، وبالتالي وفي هذا السياق لأن العالم وحدة واحدة وبالضرورة يجب أن ينظر اليك كوحدة تحليلية واحدة.

وتابع دعنا: نرى تشابك المصالح بشكل نسيجي من الداخل الى الإقليم إلى العالم بهذا الامتداد، وبالتالي هنا يحصل التمايز تحديدا كأن العالم وبشكل عام جدا يقسم الى معسكرين، بالمعنى الإقتصادي السياسي، ونتحدث بالمعنى الطبقي- كأن العالم في طبقتين أكثر لكن هذه الطبقات ليست محصورة بدولة او بمجتمع بل هي إمتداد نسيجي على مستوى كوني من لبنان الى او فلسطين او سوريا الى الاقليم ومن الاقليم الى العالم كله مترابط، والطرف الاخر ايضا مترابط، والمتضررين من هذه البنية مترابطين على المستوى المحلي والإقليمي وايضا العالمي وبالتالي فإن هذا هو جوهر القضية.

وأضاف دعنا: لكن اتضح أكثر في لحظتين في التاريخ، اللحظة الاولى هي لحظة تقسيم الوطن العربي لحظة سايكس بيكو، حيث أن سايكس بيكو لم تكن مجرد خرائط تم رسمها، حيث أنه مباشرة في اعقاب سايكس بيكو كانت الخرائط استولدت مصالح هائلة تشكلت حول هذه الخرائط، بالتالي أصبح التنظيم الاستراتيجي للإقليم المقسّم وفق متطلبات المصلحة الاستعمارية والامبريالية والغربيه تحديدا هو جزء يعني أن المصالح القطرية مرتبطه بهذا التقسيم الاستراتيجي.



هل حصّل مسار السلطة الفلسطينية حقوق الشعب الفلسطيني، وخدم مشروع تحرير فلسطين؟

لفت دعنا إلى أنه حين حصلت النكبة -ونحن خسرنا فلسطين يعني وطن كامل، لكن لدينا الارقام من أعداد المحلات مثلا وكم حجر، وكم شجرة، ما يعني أنه سيطر عليها الصهاينة كم منزل؟! يعني هناك تقريبا ثلث المستوطنين الذين جاؤوا بين عامي 1948 و 1951 من كل أقطار العالم، تم اسكانهم في منازل كانت مملوكة لفلسطينيين وتم تهجيرهم في عام 1948 ما يعني انهم سرقوا وطنا كاملا حرفيا، بمدن بقرى بمؤسسات عدا عن ما تركته تركه الٍإستعمار البريطاني من مؤسسات وسلاح.

وأضاف دعنا : لكن في تلك الفترة تحديدا في بداية الأربعينات ونهاية الثلاثينات، ففي نهاية الاربعينات حصلت طفرة اقتصادية كبيرة في فلسطين بسبب الإنتاج العسكري المرتبط بالحرب العالمية وبريطانيا كأمبراطوريه كبرى مشاركة في الحرب العالمية بسبب مكانة موقع فلسطين وبسبب بعض القضايا المتعلقة بالانتاج العسكري والانتاج والدور الاقتصادي، فحصل نمو هائل في فلسطين ميزه عن كل المناطق العربية في الحقيقة وبالتالي تراكمت ثروة هائلة في تلك الفتره جزء من هذه الثروة لم يخسرها الفلسطينيون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...