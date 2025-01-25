70 أسيرا فلسطينيا مبعدا يصلون مصر ضمن صفقة التبادل

العالم - فلسطين

وأظهرت لقطات بثتها قناة "القاهرة الإخبارية" -القريبة من السلطات المصرية- الأسرى المحررين يرتدون ملابس رمادية، وقد ترجل بعضهم من حافلتين موجودتين على الجهة المصرية من معبر رفح الحدودي.

وبثت القناة مغادرة حافلتين تقلان 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبي قطاع غزة) الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ثم التوجه إلى معبر رفح، ثم دخولهم إلى الأراضي المصرية واستقبالهم من السلطات المصرية.

وأظهرت لقطات القناة فرحة الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم وهم يرفعون علامات النصر.

وذكرت القناة أنه سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين والمُبعدين من قِبل إسرائيل إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج في العاصمة القاهرة.

ولفتت إلى أن بعض الأسرى الـ70 قضوا في السجون الإسرائيلية ما يقارب 40 سنة.

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم لقناة القاهرة الإخبارية -بينما كان يلوّح بيده من نافذة الحافلة- إنه "شعور لا يوصف".

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين أمين شومان لوكالة الصحافة الفرنسية إن هؤلاء الأسرى المفرج عنهم سيختارون بعد ذلك ما بين الجزائر أو تركيا أو تونس.

شاهد إيضا.. استقبال حاشد في رام الله لـ 114 اسيرا فلسطينيا محررا

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن "3 حافلات تقلّ 114 أسيرا (فلسطينيا) محررا تصل إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار". كما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم في وقت لاحق السبت، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن "دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم".

إقرأ ايضا...بعد37 عاما من الاعتقال.. الأسير رائد السعدي يعود منتصرا

وسلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.