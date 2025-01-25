عدم إقرار روبوت زوكربيرج للدردشة بترامب رئيساً لأميركا يثير بلبلة!

العالم- الامريكيتان

تم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد، الاثنين الماضي، خلفاً للديمقراطي جو بايدن. لكن روبوت "ميتا" للدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقول حتى، الخميس، إن بايدن هو الرئيس، وهو ما أشار إليه المصدر، وما خلص إليه اختبار "رويترز" للخدمة.

فعندما سألته "رويترز"، الخميس، عن اسم الرئيس الأميركي، أجاب بالقول: "الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن. ومع ذلك، وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة، أدى دونالد ترامب اليمين رئيساً في 20 يناير 2025".

وقال المصدر المطلع على سير العمل، إن المشكلة دفعت "ميتا" إلى بدء عملية طارئة تستخدمها لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم SEV.

وقال المتحدث باسم "ميتا"، دانيال روبرتس، رداً على طلب للتعقيب: "يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب. كل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية تستدعي أحياناً نتائج قديمة، وسنستمر في تحسين الخصائص لدينا".

ولم يعلق على الإجراءات الطارئة التي تنفذها "ميتا"، إن وجدت.

وقال المصدر لـ"رويترز"، إن هذا هو الإجراء الطارئ الثالث على الأقل الذي تشهده "ميتا" هذا الأسبوع فيما يتعلق بانتقال الرئاسة في الولايات المتحدة.

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مشكلات سابقة

وأثارت حوادث من هذا القبيل، شكاوى واسعة النطاق من مراقبي منصات التواصل الاجتماعي، الذين يفحصون منصات "ميتا" بحثاً عن مؤشرات على أي تحولات مسيسة بعد ظهور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في حفل تنصيب ترامب، الاثنين الماضي، وتبني سلسلة من التغييرات في الأسابيع القليلة الماضية بهدف إصلاح العلاقات مع الإدارة المقبلة.

وشملت هذه التغييرات إلغاء خدمة تدقيق الحقائق Fact Checking في الولايات المتحدة، وجاءت هذه الخطوة بعد تعيين الشركة للمسؤول التنفيذي عن السياسات في الحزب الجمهوري، جويل كابلان، كبيراً لمسؤولي الشؤون العالمية الجديد، وانتخاب صديق مقرب من ترامب لمجلس إدارتها، وإنهاء برامج التنوع.

وفي إحدى الوقائع هذا الأسبوع، بدا أن "ميتا" تجبر بعض المستخدمين على إعادة متابعة الحسابات الرسمية لترامب ونائب الرئيس جي دي فانس، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب على فيسبوك وإنستجرام، حتى بعد أن ألغى مستخدمون متابعة هذه الحسابات.