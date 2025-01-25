الجيش اللبناني يحمل الاحتلال مسؤولية «المماطلة» في الانسحاب

العالم - لبنان



كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله، وذلك بعد يوم من إعلان الكيان الإسرائيلي أن قواته ستبقى بعد انتهاء الموعد النهائي لرحيلها غدا الأحد.

ودعا الجيش اللبناني في بيان نشره اليوم على حسابه بمنصة "إكس" المواطنين اللبنانيين إلى الانتظار قبل التوجه إلى منطقة الحدود بسبب وجود ألغام وذخائر إسرائيلية غير منفجرة.

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واضاف في بيانه "حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنه يحافظ على الجهوزية لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي".

من جهته حذر حزب الله من أن أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها، وسط تشديد لبناني على ضرورة الضغط على الاحتلال للانسحاب.

من جانبه شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفضه القاطع لأي تمديد للمهلة ولو ليوم واحد.

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وأشار مراسل العالم أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد دخل القرى الأمامية مستغلا وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ القرار 1701. وقيامه بعمليات تفجير وحرق وتجريف ممنهج للمنازل والاملاك الخاصة والثروات الحرجية، بعدما فشل أثناء المواجهات مع المقاومة من الاستقرار فيها عقب تكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.