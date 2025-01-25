صنعاء تفرج عن 153 أسيرا من الطرف الآخر كبادرة إنسانية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في صنعاء أمة نجم الدين الصبور أن 153 أسيرا من أسرى الطرف الاخر اُفرج عنهم بالعاصمة اليمنية في مبادرة أنسانية أحادية الجانب بتوجيهات من السيد عبدالملك الحوثي. وتم الافراج بإشراف اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال الناطق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، إسكندر سعيد: "نحن هنا بطلب من اللجنة الوطنية للأسرى لتسهيل الإفراج عن 153 أسيرا وسبق أن عملنا مقابلات خاصة للتأكد من هوياتهم. والاتصال مع عائلاتهم بالإضافة الى أنهم مستعدون صحيا للسفر برا. نحن سعيدون في اللجنة الدولية أن نكون جزءا من العملية".

وأوضحت مراسلة العالم أنه خلال مؤتمر صحفي أوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن هذه المبادرة تأتي للتخفيف من معاناة الأسرى وأهاليهم وأغلبهم حالات إنسانية وهي المبادرة الثانية من نوعها خلال عام في وقت يشهد ملف الأسرى جمودا بسبب تعنت الطرف الآخر. وأشار عبدالقادر المرتضى بالمؤتمر الى أن هذه المبادرة رسالة إنسانية لحسن النية وتأسيس مرحلة فاعلة للتعامل مع ملف الأسرى.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى: "نؤكد أن هذه المبادرة رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، ونرجو أن يقبلها الطرف الآخر في سياقها الصحيح، وأن ينظر إليها كبادرة حسن نية هدفها بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الإيجابي مع الملف الإنساني".

وأشارت أن مراسلة العالم أن الأسرى عبروا عن فرحتهم وشكروا كل من ساهم في تنفيذ المبادرة. وتمنوا لزملائهم الفرج القريب.

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وتابعت مراسلة العالم أن اليوم فرحة عظيمة جدا لا توصف ونشكر القائمين على كل هذه المبادرة الإنسانية ونشكر رئيس لجنة شؤون الأسرى عليها ومن كل من ساهم وشارك فيها.

وقالت المراسلة: إن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاطلاع على أوضاع الأسرى لدى الطرفين ومكاشفة الرأي العام بواقع الحال.

كما أعلنت عن جهوزيتها لتنفيذ كل المبادرات والاتفاقيات والدخول في صفقة كبرى لتبادل الاسرى بالكامل دون قيد أو شرط.

وأكدت مراسلة العالم أنه يوم استثنائي يعيش هؤلاء الأسرى وهم بانتظار إطلاق سراحهم بعد لحظات من خلال مبادرة إنسانية أعادت لهم الحياة من جديد.