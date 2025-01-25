طائرة مساعدات سعودية تصل إلى سوريا

العالم-سوريا

وأوضح رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبارك بن سعيد ‏الدوسري في تصريح لـ"سانا"، أن حمولة الطائرة من المساعدات تبلغ ‏حوالي 30 طناً من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الشتوية وحقائب ‏العناية الشخصية، وهي الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الذي أطلقه المركز.

وأشار الدوسري إلى أن السعودية مستمرة في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في سوريا ‏خلال الفترة الحالية، وسد الفجوة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب ‏السوري من خلال الجسر الإغاثي الجوي والبري.‏

‏ وبين الدوسري أن التنسيق يتم مع كل الجهات السورية ذات العلاقة بالعمل ‏الإنساني من أجل الوقوف على متطلبات المناطق والأسر الأشد احتياجاً، لافتاً ‏إلى وجود 40 شاحنة في طريقها إلى سوريا تحمل خمسة آلاف طن من ‏الدقيق كدفعة أولى، ستتبعها دفعات أخرى ستستلمها المؤسسة السورية ‏للمخابز، إضافة إلى وجود حملة تطوعية في السعودية لتجهيز فرق طبية مكونة ‏من أطباء ومعدات كاملة ستزور سوريا؛ لإجراء العمليات الجراحية في عدد ‏من المشافي.‏

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