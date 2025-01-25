طائرة مساعدات سعودية تصل إلى سوريا

العالم-سوريا
وأوضح رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبارك بن سعيد الدوسري في تصريح لـ"سانا"، أن حمولة الطائرة من المساعدات تبلغ حوالي 30 طناً من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الشتوية وحقائب العناية الشخصية، وهي الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الذي أطلقه المركز.
وأشار الدوسري إلى أن السعودية مستمرة في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في سوريا خلال الفترة الحالية، وسد الفجوة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري من خلال الجسر الإغاثي الجوي والبري.
وبين الدوسري أن التنسيق يتم مع كل الجهات السورية ذات العلاقة بالعمل الإنساني من أجل الوقوف على متطلبات المناطق والأسر الأشد احتياجاً، لافتاً إلى وجود 40 شاحنة في طريقها إلى سوريا تحمل خمسة آلاف طن من الدقيق كدفعة أولى، ستتبعها دفعات أخرى ستستلمها المؤسسة السورية للمخابز، إضافة إلى وجود حملة تطوعية في السعودية لتجهيز فرق طبية مكونة من أطباء ومعدات كاملة ستزور سوريا؛ لإجراء العمليات الجراحية في عدد من المشافي.
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