بالفيديو.. القسام تعرض مشاهد جديدة من تسليم الاسيرات الاسرائيليات

العالم - فلسطين

وقامت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بتسليم 4 مجندات إسرائيليات محتجزات لديها للصليب الاحمر، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

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وقامت كتائب القسام، بحضور قوات سرايا القدس، بتسليم طواقم من الصليب الأحمر 4 مجندات في قوات الاحتلال، في منطقة الساحة وسط مدينة غزة، بحضور كبير من عناصر المقاومة، إضافة إلى حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا في منطقة التسليم.



وارتدت الأسيرات الأربع لباسهن العسكري الذي يؤكد أنّهن مُجندات يعملن في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ظهر في المقطع أكياس كرتونية تحملها الأسيرات عقب خروجهن من مركبات القسام.



وظهر في المشهد المهيب، مراسم توقيع وثائق تسليم كتائب القسام الأسيرات المجندات للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين.



وأظهرت المشاهد تفاعلًا شعبيًا كبيرًا خلال لحظة تسليم الأسيرات المجندات، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وبسالة صنيعها خلال معركة "طوفان الأقصى".



من جانبه، أعلن جيش الاحتلال اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إنه سيتم توفير الإسعافات الأولية والمرافقة الشخصية للأسيرات الأربع في نقاط الاستقبال الأولى قبيل توجههن للمستشفيات ولقاء عائلاتهن.

من جهتها، قالت القناة الـ12 العبرية إن طاقم الصليب الأحمر الدولي تلقى الآن أوامر بتوجه مركباته إلى نقطة تسليم الأسيرات في غزة، مشيرة إلى إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن من غزة في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه طُلب من أهالي الأسيرات التوجه إلى نقطة التجمع الأولى في قاعدة "رعيم" العسكرية داخل مستوطنات غلاف غزة تمهيدا لاستقبالهن.

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وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه تسلم من الوسطاء قائمة المجندات.

وفي غضون ذلك،توجّه مركبات تابعة للصليب الأحمر من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.