حكم عليه بالسجن 28 عاماً.. لحظة لقاء المحرر المقدسي حمزة متروك بوالدته

العالم - فلسطين

هذا وسلمت الفصائل الفلسطينية قبل ظهر اليوم السبت، 4 أسيرات مجندات إسرائيليات إلى طواقم الصليب الأحمر، في إطار "الدفعة الثانية"، من عملية تبادل الأسرى بين "حماس" والكيان الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلق الكيان الإسرائيلي سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها وجرى نقلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من سيواجه التهجير القسري من فلسطين إلى مصر أولاً حيث يتم تحديد الوجهة اللاحقة.

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وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يبدأ جيش الاحتلال "الانسحاب الكامل" اليوم من "محور نتساريم" وسط القطاع، (أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين)، وأن يُتاح للأهالي العودة إلى شمال القطاع، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ووفق مسودة الاتفاق، يفترض أن يفكك جيش الاحتلال مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة "محور نتساريم" في عملية "قد تستمر لساعات"، وفق مصدر في "حماس".