السودان..الجيش يستعيد زمام المبادرة

العالم - بانوراما

وأعلن الجيش السوداني فك الحصار عن مقر قيادته العامة في العاصمة الخرطوم، بالإضافة الى السيطرة على مصفاة في مدينة الجيلي.



ويعتبر هذا النصر نقلة نوعية للتحرك نحو جنوب الخرطوم والذي يمهد الطريق لإخراج قوات الدعم السريع من مدينة الخرطوم .



وبحسب مصادر عسكرية فقد بلغت خسائر الدعم السريع أربعمئة قتيل وسبعمئة وخمسين جريحا بالإضافة إلى مئة وخمسين اسيرا.



في المقابل تركز قوات الدعم السريع للسيطرة على مدينة الفاشر غربي السودان.

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