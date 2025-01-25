السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون في  برنامج بانوراما..

السودان..الجيش يستعيد زمام المبادرة

السودان..الجيش يستعيد زمام المبادرة
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، التحام الجيش السوداني بمدينتي بحري وام درمان مع القوات المرابطة في القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وسيطر تماما على القيادة وسلاح الاشارة .

العالم - بانوراما

وأعلن الجيش السوداني فك الحصار عن مقر قيادته العامة في العاصمة الخرطوم، بالإضافة الى السيطرة على مصفاة في مدينة الجيلي.

ويعتبر هذا النصر نقلة نوعية للتحرك نحو جنوب الخرطوم والذي يمهد الطريق لإخراج قوات الدعم السريع من مدينة الخرطوم .

وبحسب مصادر عسكرية فقد بلغت خسائر الدعم السريع أربعمئة قتيل وسبعمئة وخمسين جريحا بالإضافة إلى مئة وخمسين اسيرا.

في المقابل تركز قوات الدعم السريع للسيطرة على مدينة الفاشر غربي السودان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

جيش السودان يفك حصار القيادة العامة ومعسكر سلاح الإشارة

تقدم الجيش السوداني دفع بعدد من النازحين للعودة الى مناطقهم

هل تبنت الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة باستهداف محطات الطاقة؟

قائد جيش السودان يعلق على عقوبات أميركا: 'لن نتأثر بها'