قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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اصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم بلاطة في مدينة نابلس بالضفة
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قوات الاحتلال تقحم عبر المدخل الجنوبي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة عرابةجنوب غرب جنين
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ترامب يلغي قرارا لسلفه بايدن يحظر بيع صواريخ وقنابل ثقيلة الى كيان الاحتلال
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قوات الاحتلال تقتحم منزل الاسير المحرر علاء ازغير بمدينة الخليل جنوبي الضفة
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جيش الاحتلال يتمركز وسط الخليل لمنع اي مظاهر احتفالية بعودة الاسرى
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مسؤول سابق في الشاباك:"اسرائيل" تدفع الان ثمن الفشل والكارثة والغطرسة
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اصابة فتى فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله
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طائرات اسرائيلية مسيرة تلقي قنابل الغاز اثناء استقبال اسير محرر في الخليل
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اصابة طفلة بجروح حرجة في رأسها اثر اصابتها برصاص الاحتلال في جنين