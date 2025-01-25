قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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إصابة فتى بالرصاص المطاطي للاحتلال في الرأس بحارة أبو سنينة في الخليل
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إصابة فتى بالرصاص المطاطي للاحتلال في الرأس بحارة أيوسنينة في الخليل
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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية
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الجيش اللبناني يعزز نقاطه الثابتة واقامة حواجز على مداخل كل البلدات الحدودية
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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
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الاسير المحرر ناجي بشارات: الاحتلال زاد من تعذيبنا وإهانتنا قبيل الافراج عنا
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية
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الهلال الأحمر:إصابة 4 فلسطينيين باعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب بالخليل
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إعلام العدو: تأهب بالجيش الاسرائيلي قبل يوم غد مع انتهاء وقف النار مع لبنان