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خطوة مثيرة للجدل في العلاقات مع الاحتلال.. ترامب يرفع الحظر عن شحنة قنابل MK-84

خطوة مثيرة للجدل في العلاقات مع الاحتلال.. ترامب يرفع الحظر عن شحنة قنابل MK-84
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لكيان إسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقا.

العالم-الامريكيتان

وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أمر البنتاغون بالإفراج عن شحنة القنابل الفائقة التدمير حسب ما ذكره ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع "أكسيوس"، وفي الأيام المقبلة، سيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى "إسرائيل".

هذا ولم يرد البيت الأبيض فورا على الاستفسارات حول الإفراج عن القنابل.

وقبل أسبوع، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، لموقع "أكسيوس" إنه كان متوقعا أن يفرج ترامب عن القنابل.

وأضاف السفير في مقابلة: "نعتقد أن ترامب سيُفرج، مع بداية ولايته، عن الذخائر التي لم تُفرج عنها إدارة بايدن حتى الآن".

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