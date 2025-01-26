السوداني يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان

العالم-العراق

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".

واستطرد بيان السوداني أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني، الطبيب أبو رغيف، بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".

فيما شدد السوداني على دعوة العراق إلى "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقا في الإسهام في نجاح هذه الجهود".

من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء"، موضحا أن "غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى لبنان، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.

وقال ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقية، في بيان له، أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق، في اليومين المقبلين، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".

وشدد الجابري على أن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة، جملة من الإجراءات العاجلة"، موضحا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة، من أجل تقديم المساعدات والمشاركة في حملة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان".