عائلات الأسرى الصهاينة تطالب نتنياهو بالالتزام الكامل باتفاق غزة

العالم-الاحتلال

وتطالب عائلات الأسرى الصهاينة الحكومة بتنفيذ "اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين التسعين المتبقين في قطاع غزة".

وتظاهرت العائلات أمام وزارة الحرب في تل أبيب، ورفعوا لافتات عليها أسماء 90 أسيرا "إسرائيليا"، موضحين أنهم لا يزالون في غزة.

وانتقدت عائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "لم يعلن حتى الآن التزامه الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، فيما طالبت خلال المظاهرة بالبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واستكمال الاتفاق بجميع مراحله والإفراج عن جميع الأسرى.

وشهد يوم السبت، إتمام عملية التبادل الثانية، بتسليم كتائب القسام 4 مجندات "إسرائيليات" أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، فيما أفرجت "إسرائيل" في المقابل عن 200 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحركة حماس لمدة 42 يوما، دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير.