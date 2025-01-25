قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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الاحتلال يعتقل عدة شبان باقتحامه منزل الاسير المحرر مشهور الرجبي بالخليل
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قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحامها مدينة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة
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قوات الاحتلال تطلق قذائف ضوئية في أجواء مزرعة بسطرة جنوبي لبنان
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قوات الاحتلال تطلق رشقات رشاشة باتجاه مزرعة بسطرة في جنوب لبنان
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس ومدينة أريحا بالضفة الغربية
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رئيس حركة حماس بالضفة زاهر جبارين يهنئ الاسرى المحررين المبعدين لمصر
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الاسير المحرر نصر داود من بلدة بيتا: لولا جهود المقاومة لما تحررنا اليوم
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إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية
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إصابة فتى بالرصاص المطاطي للاحتلال في الرأس بحارة أبو سنينة في الخليل
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إصابة فتى بالرصاص المطاطي للاحتلال في الرأس بحارة أيوسنينة في الخليل