بعد اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. ماذا طلب التونسيون من حكومتهم؟ +فيديو

العالم - مراسلون

لا يمل التونسيون من الاحتفاء بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ، مسيرة أخرى تجوب شوارع العاصمة تونس حاملة رايات المقاومة و صور قياداتها ،رافعة جملة من المطالب نحو السلطات التونسية.

واكد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين،وائل نوار، ان "مطالبنا جزء منها هو نفسه وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد الشركات المشاركة في الابادة ووقف العمليات المناورة المشتركة مع الجيش الامريكي، ونضيف لها بعد وقف اطلاق النار مطلبين جديدين وهما المساهمة في اعادة اعمار غزة وفتح الباب لكل الفلسطينيين الراغبين في القدوم لتونس للعلاج".

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المسيرة جابت شوارع العاصمة تونس حيث هتف المتظاهرون ضد مشاريع التطبيع التي قد تطلقها الإدارة الأمريكية الجديدة في محاولة للالتفاف على إنجاز المقاومة الفلسطينية و جبهات الاسناد في محور المقاومة.

واوضح عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، صلاح الدين المصري، ان "الشهداء وضعوا الطريق ولا بديل عن المقاومة وهي طريق تحرير الارض والانسان وهي طريق العزة والكرامة. واذا كانت هناك مشاريع تطبيع يريد الامريكان تطبيقها مع ترامب نقول بتونس ان كل تطبيع يجب ان يسقط ويداس . ويفترض بامتنا كلها انه بعد طوفان الاقصى انه لا مبرر لنا الا خيار المقاومة".

مع وصول المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة تجددت الأجواء الاحتفالية وعبر المتظاهرون عن اعتزازهم بآداء المقاومة خلال تنفيذ عملية تبادل الأسرى وقدرتها على إساءة وجه العدو واذلاله

اعاد طوفان الأقصى احياء الشارع التونسي وبث الأمل في فلسطين محررة بأيدي ابنائها.

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