موقف 'حزب سوري' في لبنان تجاه قرار أميركا ضد انصار الله باليمن

العالم - اليمن

وجاء في البيان "أن القرار الأميركي يهدف إلى معاقبة اليمنيين على الموقف التاريخي الذي اتخذوه انتصارا لفلسطين والفلسطينيين بمواجهة حرب الإبادة التي شنها كيان العدو الصهيوني على امتداد 471 يوما متواصلة".

ولفت الى ان "القرار يؤكد الانحياز الأميركي المطلق إلى جانب كيان العدو الصهيوني الغاصب".

وأكد البيان أن "مساندة حركة أنصار الله لأبناء شعبنا في غزة وفلسطين، هو إسناد للحق والإنسانية في مواجهة الباطل والوحشية والإرهاب والعنصرية، وكان حري بالدول التي تتشدق بحقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية، أن تقف إلى جانب الفلسطينيين لا أن تدعم الصهاينة وجرائمهم البشعة".

ودعا البيان "المجتمع الأميركي على الضغط على حكومته في سبيل تعديل قراراتها باتجاه الحق والعدل، خاصة بعد التغيّر الحاصل في مزاج الشارع الأميركي الذي حصل نتيجة افتضاح حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال بتغطية من الولايات المتحدة".