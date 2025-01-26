قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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10 اصابات في بلدات برج الملوك وكفر كلا وحولا جنوبي لبنان بنيران الاحتلال
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عدد من الاصابات بنيران جيش الاحتلال في بلدة عيترون بجنوب لبنان
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اهالي مارون الراس يدخلون قريتهم ويواجهون قوات الاحتلال الاسرائيلي ودباباته
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ارتفاع عدد الاصابات برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في كفر كلا الى 8
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الاهالي يصلون الى بلدة يارون بجنوب لبنان رغم تمركز آليات ودبابات الاحتلال
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7 اصابات من اهالي بلدة كفر كلا في جنوب لبنان برصاص ا لاحتلال الاسرائيلي
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قوات الاحتلال تطلق النار على اهالي كفر كلا الذين يتجمعون عند مدخل بلدتهم
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اصابة مواطن في ميس الجبل بجنوب لبنان برصاص الاحتلال الاسرائيلي
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الاهالي يصلون الى ساحة بلدة الطيبة جنوب لبنان
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اصابة مواطن جراء اطلاق العدو النار على العائدين لقراهم بالعديسة جنوب لبنان