الأورومتوسطي يدين بشدة اعتقال سويسرا للصحافي علي أبو نعمة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأحد: إن هذا الاعتقال يعد تطورًا خطيرًا ومقلقًا ويعكس نزعة متزايدة لدى الحكومات الغربية لتقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء والصحافيين الذين ينقلون معاناة الضحايا ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين، في استجابة واضحة للضغوطات والتحريض.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتُقل “أبو نعمة” بعد استجوابه لساعات في مطار زيورخ يوم الجمعة، ليتم احتجازه لاحقًا قبيل انطلاق جولة خطابية له حول الاحتلال الإسرائيلي والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون.

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وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا الاعتقال التعسفي يبعث برسالة خاطئة مفادها أن التعبير السلمي عن التضامن مع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي بات جريمة يُعاقب عليها.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه الشديد من أن خطوة السلطات السويسرية تمثل انحدارًا غير مسبوق في احترام حقوق الإنسان، خصوصًا في بلد طالما ارتبط اسمه بالقيم الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية.

وأكد الأورومتوسطي أن استهداف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين يعكس تدهورًا خطيرًا في التزام الحكومات الأوروبية بحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما أن هذا الاعتقال يأتي في سياق حملة أوسع شهدت اعتقالات ومضايقات مماثلة في دول أوروبية أخرى، وهو ما يُظهر اتساع نطاق القمع والتضييق على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

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وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السويسرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “علي أبو نعمة” وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.

ودعا جميع المؤسسات الدولية ومنظمات ونقابات الصحافيين إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان حماية حقوق الصحافيين والنشطاء، خاصة أولئك الذين ينقلون أصوات الشعوب المضطهدة.