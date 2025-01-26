عراقجي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران وأفغانستان

العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع عراقجي مع أمير خان متقي مشرف وزارة الخارجية الافغانية وذالك عقب وصوله الى العاصمة كابول على رأس وفد اقتصادي وتجاري اليوم الاحد.

ونوه وزير الخارجية الايراني بعمق وتاريخ العلاقات بين البلدين، مضيفا أن رغم الجزر والمد الذي شهدته العلاقات ظلت بالمستوى الأخوي.

وبيّن أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بمستوى جيد، معرباً عن أمله أن توسع زيارة الوفد الايراني نطاق مصالح الجانبين والشعبين والأمن والاستقرار.

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كما أعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات الاقتصادية والثقافية مزيدا من التقدم.من جانبه رحب مشرف وزارة الخارجية الافغانية بقدوم الوفد الايراني معربا عن أمله بأن تصب زيارة وزير الخارجية الافغاني بصالح ترقية العلاقات الثنائية.

وأضاف متقي أن ايران وافغانستان بلدان جاران واسلاميان ولطالما تشاركتا في السراء والضراء ومن المؤمل أن تكون الزيارة مثمرة.

يذكر أن زيارة الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي تستهدف بحث العلاقات الثنائية والمواضيع الاقليمية والدولية.