قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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محمود طه للعالم: العدو خرق الاتفاق مع لبنان ويخرق الاتفاق مع قطاع غزة
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عراقجي يلتقي رئيس وزراء حكومة طالبان بافغانستان ملا محمد حسن اخوند
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اهالي بلدة طير حرفا الجنوبية بجنوب لبنان يعودون الى بلدتهم
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الجيش اللبناني ينتشر في عيتا الشعب بعد انسحاب الاحتلال منها وعودة اهاليها
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أهالي القرى في قضائي صور وبنت جبيل بجنوب لبنان يدخلون قراهم وبلداتهم
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جيش الاحتلال يأسر مواطنين اثنين في بلدة حولا جنوب لبنان
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شهيد و9 جرحى في حولا و8 جرحى بكفر كلا بنيران قوات الاحتلال بجنوب لبنان
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10 اصابات في بلدات برج الملوك وكفر كلا وحولا جنوبي لبنان بنيران الاحتلال
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عدد من الاصابات بنيران جيش الاحتلال في بلدة عيترون بجنوب لبنان
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اهالي مارون الراس يدخلون قريتهم ويواجهون قوات الاحتلال الاسرائيلي ودباباته