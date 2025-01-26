جرحی في اطلاق نار اسرائيلي علی أهالي القری في جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في كفركلا، حسين عزالدين انه منذ الصباح الباكر، بدأ المواطنون اللبنانيون وخاصة أهالي القری الأمامية من التوافد باتجاه قراهم التي تحاول الدخول اليها رغم كل المخاطر التي تحيط بهم.

وأضاف مراسل العالم ان جيش الاحتلال، قام باطلاق النار علی أهالي القری لمنعهم من التقدم نحو القری.

ورصدت كاميرا قناة العالم جموع حاشدة من المواطنين، احتشدوا عند مدخل بلدة كفركلا والذين منعتهم جيب اسرائيلية من الدخول الی القرية عبر اطلاق النار عليهم واصابة 9 منهم.

وأكد مراسل العالم ان المواطنين اللبنانيين رفضوا الخضوع لإملاءات جيش الاحتلال الاسرائيلي واستمروا في التوافد نحو مداخل القری، لاسيما بلدة حولا، وبلدة الطيبة وبلدة العديسة وبلدة ميس الجبل، وبلدة بليدا والبلدات الاخری التي توازي الحافة الامامية لفلسطين المحتلة.

وقالت صبية لبنانية تحمل علم حزب الله وتتقدم نحو مدخل البلدة انه لاشيء يمنعنا، فحزب الله كرامتنا ونحن سنبقی واقفين مع حزب الله مهما حدث، حتی لو قتلونا سوف نذهب لقرانا.

هذا وأكد مراسل العالم ان أحد الجرحی الذين أصيبوا باطلاق نار قوات الاحتلال في بلدة حولا، ارتقی شهيداً.

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