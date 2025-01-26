قناة العالم
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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استشهاد مواطنة لبنانية برصاص الاحتلال في مركبا جنوب لبنان
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الجيش اللبناني والاهالي يدخلون بلدة مارون الراس جنوبي لبنان
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آليات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة
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موكب سيارات ينطلق من الهرمل لمساندة العائدين الى قراهم في جنوب لبنان
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إصابة جندية لبنانية بإطلاق نار للاحتلال في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان
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ارتفاع حصيلة اعتداء الاحتلال على اهالي جنوب لبنان الى 3 شهداء و44 جريحا
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نبيه بري:الشعب اللبناني اثبت ان وطنا بعزيمة وباسا كبأسه وطن لابد ان ينتصر
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نبيه بري:الشعب اللبناني اثبت ان السيادة فعل يعاش وليست شعارات
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نبيه بري:اسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف اطلاق النار
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محمود طه للعالم: العدو خرق الاتفاق مع لبنان ويخرق الاتفاق مع قطاع غزة