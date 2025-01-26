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استشهاد جندي لبناني وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال جنوب لبنان

استشهاد جندي لبناني وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال جنوب لبنان
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد جندي وإصابة آخر بنيران إسرائيلية جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وقال الجيش اللبناني في بيان، "استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من العدو الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان".

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ١١ و٨٣ جريحا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف النار مع الكيان الإسرائيلي، دعا الجنوبيين إلى ضبط النفس.

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وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل وغيرها من القرى جنوب لبنان.

هذا وبث "الجيش الإسرائيلي" عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

كما عمد الجيش الاسـرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنين من العبور باتجاه القرى والبلدات على الحدود جنوب لبنان.

واليوم الأحد، انتهت مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، من دون أن تسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية جنودها من قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.

يأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، الجمعة، نيته عدم سحب "الجيش الإسرائيلي" من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما. وأكد البيان أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

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