قناة العالم
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الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الصحة اللبنانية: 15شهيدا و83 جريحا بإعتداءات الاحتلال على المواطنين بالجنوب
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سرايا القدس وألوية الناصر:ستسلم الأسيرة أربيل يهود وفق ما يتم الاتفاق عليه
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مصادر لبنانية:الاحتلال يطلق النار على الأهالي العائدين للعديسة جنوب البلاد
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وزارة الصحة اللبنانية: 11 شهيدا برصاص الاحتلال في جنوب البلاد
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استشهاد جندي لبناني واصابة آخر برصاص الاحتلال في مروحين وميس الجبل
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الاونروا:الوضع الانساني والامني في شمال الضفة الغربية تدهور بشكل خطير
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الاونروا:جميع سكان مخيم جنين نزحوا تقريبا وتعلقت الدراسة والخدمات الصحية
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استشهاد مواطنة لبنانية برصاص الاحتلال في مركبا جنوب لبنان
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الجيش اللبناني والاهالي يدخلون بلدة مارون الراس جنوبي لبنان
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آليات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة