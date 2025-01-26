حصيلة غير نهائية لاعتداءات جنوب لبنان: 15 شهيدا و83 جريحا + فيديو

العالم - لبنان

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو "الإسرائيلي" خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:

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- شهيدان وشهيدة في عيترون واثنا عشر جريحا

- شهيد في بليدا وجريحان

- ثلاثة شهداء في حولا وأربعة عشر جريحا

- شهيدان وشهيدة في مركبا واثنا عشر جريحا

- شهيد في كفركلا وخمسة عشر جريحا

- عسكري شهيد في الضهيرة

- شهيد وشهيدة وسبعة جرحى في ميس الجبل

- شهيد وستة جرحى في العديسة

- جريحان في بني حيان

- جريح في مارون الراس

- جريح في شقرا

- جريح في دير ميماس

- جريح في رب تلاتين

- جريحان في الطيبة

- سبعة جرحى في يارون

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