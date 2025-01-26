اللواء سلامي يزور عائلة المستشار العسکري الشهيد العميد بورهاشمي

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وزار القائد العام للحرس الثورة اللواء حسين سلامي منزل عائلة الشهيد العميد كيومرث بورهاشمي وتفقد عائلة الشهيد.

كان الشهيد بورهاشمي (المعروفة بالحاج هاشم) أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين نالوا مرتبة الشهادة خلال الجرائم الجديدة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية التكفيرية الصهيونية في ضواحي حلب، وهو أحد المدافعين القدامى عن المراقد المقدسة وكبار المستشارين العسكريين في سوريا.

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وهو شقيق الشهيد الجليل الخالد أبو الفضل بورهاشمي أحد قادة الدفاع المقدس وله تاريخ طويل في القتال ومواجهة العدو البعثي في الحرب المفروضة، وأيضاً عمل كمستشار عسكري في محور المقاومة في العراق وسوريا.