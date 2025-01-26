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وقال سيد محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس: "في هذه المرحلة، سيتم مناقشة بنود مشروعات اللوائح المذكورة وإجراء دراسات فنية وتخصصية حولها."

وأضاف دهنوي: "اليوم (الأحد) عُقدت أيضًا جلسة مشتركة للجان الأمانة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الدكتور محمد باقر ذوالقدر، لتقديم الرأي الفني إلى اللجنة المشتركة للمجمع."

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وسيتم تقديم التقرير الفني للأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول مشروعات CFT وباليرمو، بعد الانتهاء منه، إلى اللجنة المشتركة للمجلس، التي تتكون من الأعضاء المنتخبين، لتلخيصه وإبداء الرأي بشأنه.