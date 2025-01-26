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مجلس تشخيص مصلحة النظام يبدأ دراسة مشروع الإنضمام لـ"باليرمو" و"CFT"

مجلس تشخيص مصلحة النظام يبدأ دراسة مشروع الإنضمام لـ
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام عن بدء الدراسات الفنية لمشروعات انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية باليرمو في اللجان المتخصصة بالأمانة العامة للمجمع.

العالم - ايران

وقال سيد محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس: "في هذه المرحلة، سيتم مناقشة بنود مشروعات اللوائح المذكورة وإجراء دراسات فنية وتخصصية حولها."

وأضاف دهنوي: "اليوم (الأحد) عُقدت أيضًا جلسة مشتركة للجان الأمانة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الدكتور محمد باقر ذوالقدر، لتقديم الرأي الفني إلى اللجنة المشتركة للمجمع."

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وسيتم تقديم التقرير الفني للأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول مشروعات CFT وباليرمو، بعد الانتهاء منه، إلى اللجنة المشتركة للمجلس، التي تتكون من الأعضاء المنتخبين، لتلخيصه وإبداء الرأي بشأنه.

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