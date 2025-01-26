قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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قائد الثورة الاسلامية: سحقت كل المعادلات السياسية امام شعب جنوب لبنان
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حزب الله: منذ عام 2000 وشعبنا يثبت انه القائد الحقيقي لمسار الانتصار
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حزب الله:مشهد العائدين لقراهم يجسد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار
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حزب الله: على الدول الراعية للاتفاق تحمل مسؤولياتها امام انتهاكات العدو
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حزب الله: ندعو جميع اللبنانيين الى الوقوف صفا واحدا مع أهلهم في الجنوب
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الصحة اللبنانية: 22 شهيدا و123مصابا بإعتداءات الاحتلال في الجنوب
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الهندي:ننتظر من الوسطاء ردا عمليا بشأن السماح بعودة النازحين لشمال القطاع
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الهندي: اسرائيل تحاول عرقلة اتفاق وقف اطلاق النار ونسعى لسحب ذرائعها
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الهندي:نوافق على الافراج عن أربيل قبل السبت مقابل الافراج عن 30 فلسطينيا
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الهندي: أبلغنا الوسطاء أن اربيل على قيد الحياة ونوافق على ما يتفقون عليه