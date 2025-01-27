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غير آبهين بقرار التمديد.. الجنوبيون يصرّون على تحرير قراهم

غير آبهين بقرار التمديد.. الجنوبيون يصرّون على تحرير قراهم
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه إعلان الولايات المتحدة تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن عشر من الشهر المقبل وأعلن لبنان موافقته على التمديد.

العالم - بانوراما

هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص واصابة اخرين برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة العديسة الجنوبية خلال محاولة مواطنين الدخول الى بلدتهم.

ويستكمل سكان الجنوب مسيرة العودة إلى ديارهم لليوم الثاني مع الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لغاية الثامن عشر من شباط.

ودخل الاهالي الى بلدة حولا في جنوب لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من أحيائها وبلدة عيترون برفقة أهالي البلدة.

هذا وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في منطقة المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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