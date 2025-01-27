غير آبهين بقرار التمديد.. الجنوبيون يصرّون على تحرير قراهم

العالم - بانوراما

هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص واصابة اخرين برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة العديسة الجنوبية خلال محاولة مواطنين الدخول الى بلدتهم.



ويستكمل سكان الجنوب مسيرة العودة إلى ديارهم لليوم الثاني مع الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لغاية الثامن عشر من شباط.



ودخل الاهالي الى بلدة حولا في جنوب لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من أحيائها وبلدة عيترون برفقة أهالي البلدة.



هذا وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في منطقة المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

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