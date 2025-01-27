قراءة في مشهدي الإنتصار في غزة وجنوب لبنان

العالم - العين الاسرائيلية

ورصد البرنامج مشهدية الانتصار في غزة التي صنعها رجال المقاومة الفلسطينية خلال تبادل الاسرى في دفعتها الثانية كانت محور التعليقات والتحليلات في الإعلام العبري.

وألقى البرنامج الضوء على مشهدية الإنتصار التي جسدها أبناء الجنوب اللبناني من خلال تحدي أهالي القرى والبلدات الحدودية اللبنانية قوات الإحتلال الإسرائيلية التي رفضت الإنسحاب منها رغم مرور انتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها الإتفاق على وقف الحرب العدوانية على لبنان كانت كابوسا حقيقيا عاشه الكيان الاسرائيلي برمته توقف عنده المحللون والخبراء في الإعلام العبري.

وفيما يتعلق بالمعادلة التي فرضها أهالي جنوب لبنان على الاحتلال الاسرائيلي من خلال اجباره على الاندحار من كثير من القرى والبلدات الحدودية التي رفض الالتزام بالانسحاب منها رغم إنتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها الاتفاق مع لبنان، أكد - د. علي مطر الباحث السياسي بأنها معادلة المقاومة والشعب والجيش، هذا ما كان يخاف منه الإسرائيلي في العدوان الذي حصل لمده 67 يوما حيث سطرت المقاومة ملاحم بطولية هذه يجب ان تظهر في الإعلام بشكل متكرر منعت العدو الاسرائيلي من التقدم لأكثر من 3 كيلومترات.

شاهد أيضا.. رحلة النصر .. العودة إلى الشمال

ولفت مطر أن كل ما فعله الإسرائيلي قد حصل بعد الإتفاق حيث أنه يوم أمس أتى الناس لكي يؤكدوا أنهم هؤلاء هم المقاومة، الشعب هو المقاومة، والمقاومة هي الشعب، وبالتالي، كل ما يتم الحديث عنه في بيانات وزارية وما غير ذلك هو لا يعدو الا ما حصل يوم أمس، حيث أنه يوم أمس أكد الشعب اللبناني مجددا"اهالي الجنوب" انهم هم اصحاب الارض الحقيقيين هم أصحاب هذه الحقوق وهم الذين منهم تأتي المقاومة واليهم تعود، وبالتالي هذا ما يشرّع وجود المقاومة.

ونوه مطر أن يوم أمس الشعب بالإضافة إلى الجيش اللبناني كان الشعب يفتح الطريق أمام الجيش اللبناني لكي يؤكد أن السيادة تأتي من خلال الشعب والسيادة هي جزء لا يتجزا وهذا ما كان يخاف منه الإسرائيلي أن يعود أهالي الجنوب الى ديارهم عندما قام الاسرائيليون بنسف كل القرى وكل المنازل كانوا يريدون منع الحياة في هذه القرى.

وألقى البرنامج الضوء على ما حصل في جنوب لبنان الذي لم يتوقعه الإسرائيليون مطلقا لاسيما في ظل الاعتقاد بأن المقاومة قد ضعفت والجيش اللبناني ليس لديه القدرة على المواجهة العسكرية واذ بأهالي الجنوب اللبناني يقلبون الصورة تماما.

وناقش البرنامج مشهدية الإنتصار في غزة حيث صدم الاحتلال الاسرائيلي على كل مستوياته السياسية والعسكرية والاعلامية من استعراض القوة التي نظمتها كتائب القسام وسرايا القدس خلال عملية إطلاق المجندات الإسرائيليات الأربع.

ضيف البرنامج:

- د. علي مطر الباحث السياسي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...