قرار ترامب التصعيدي ضد اليمن وانعكاساته داخليا وإقليميا

العالم – المشهد اليمني

هذا بينما أدانت حكومة التغيير والبناء في صنعاء قرار الإدارة الأميركية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، وأكدت أن الإرهابي الحقيقي هي أميركا التي تشارك إسرائيل في قتل أطفال ونساء غزة.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة القرار الذي لن يزيد اليمن إلا ثباتا وصمودا ولن يغير من الموقف الداعم و المساند لفلسطين.

ه‍‍‍ذا وترى العديد من المنظمات والشخصيات أن القرار له انعكاسات وتأثيرات سلبية على موضوع السلام في اليمن كما أنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" من صنعاء نائب وزير الإعلام اليمني السابق فهمي اليوسفي ومن إسطنبول رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن عادل الحسني لتناقشهم هذه الأسئلة:

- ما هي دلالات القرار الذي أصدره ترامب ضد حركة أنصارالله؟

- ماهو الهدف الأميركي من وراء هذا القرار ؟

- هل للتحالف السعودي الإماراتي أي دور في هذا القرار الأميركي؟ وما هو موقفهم برائيكم؟

- كيف قرأتم الاتصالات التي تجريها إدارة ترامب مع حكومة العليمي؟ وهل هي تحضير لحرب جديدة؟

- ما هي انعكاسات القرار الأميركي على موضوع عملية السلام في اليمن؟

- أيضا ما هي انعكاسات وتاثيرات القرار الأميركي على الوضع الإنساني والازمة الإنسانية؟

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