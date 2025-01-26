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مجتبى أماني: انتصار جديد يكتب بالدم تجسيدا لوعد الشهيد السيد نصرالله

مجتبى أماني: انتصار جديد يكتب بالدم تجسيدا لوعد الشهيد السيد نصرالله
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني أن “مشهدية الزحف الاستثنائي والعودة المباركة لاهالي جنوب لبنان الى بلداتهم وقراهم متحدين بإرادتهم الصلبة تهويل كيان الاحتلال ورهاناته الخائبة، تؤكد عمق انتمائهم الى هذه الارض وارتباطهم بها.

العالم - ايران

وأضاف في تغريدة على موقع "إكس"، "حكاية انتصار جديدة تكتب بالدم والصدور العارية تجسيدا لوعد سماحة الشهيد الاسمى السيد حسن نصرالله."

وصرح أماني في تغريدته "مبروك للبنان بشعبه الأبي وجيشه ومقاومته هذ التحرير الثالث الذي سيخلّد في صفحات التاريخ."

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هذا واكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الاحد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"،قائلا " أن كلّ المعادلات السياسية والحسابات المادية سحقت أمام الشعب المؤمن والمخلص في جنوبي لبنان الذي لم يَعْبَأ بالجيش الصهيوني الغاصب، وحمل روحه إلى الميدان بإيثار وثقة بالوعد الإلهي. #شعب_المقاومة_العظيم".

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