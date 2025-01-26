اسمها "غزة".. الحرس الثوري يكشف عن أكبر طائرة مسيرة في ترسانته العسكرية

العالم - ايران

خصائص مسيرة "غزة"

الطائرة المسيرة "غزة" (وتسمى ايضا شاهد 149) الأبعد مدى بين الطائرات المسيرة ايرانية الصنع وقد ازيح الستار عنها في عام 2021. هذه المسيرة هي من نوع فوق الثقيل ويبلغ طول جناحيها 21 مترا ، وقادرة على التحليق المتواصل لـ 35 ساعة، وسقف طيرانها يبلغ 10/5 كلم، وسرعتها 350 كلم في الساعة وهي قادرة على حمل 500 كلغ من الذخائر، وان قدراتها التحليقية تفوق بشكل كبير مسيرة "شاهد 129".

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وتستخدم هذه المسيرة محركا توربو مروحيا بدلا من مركات الاسطوانية ، وللمحرك التوربو مروحي اداء افضل في العلو الشاهق كما نه يوفر سرعة اكبر للمسيرة.

35 ساعة من التحليق المتواصل

تتفوق مسيرة "غزة" على مسيرة "شاهد 129" في مدة التحليق المتواصل حيث تحلق 35 ساعة متواصلة فيما تحلق "شاهد 129" 24 ساعة متواصلة، وهذا يمكن "غزة" من القيام بعمليات مراقبة جوية اطول كما يزيد مداها. الجناحان الكبيران لمسيّرة "غزة" يمكنانها من حمل قنابل اكثر وقد صرح قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري ان هذه المسيرة بامكانها حمل 13 قنبلة.

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وفي جناحي هذه الطائرة اماكن مخصصة لحمل القنابل لكن في وسط هيكلها ايضا هناك مكان مخصص لحمل معدات الحرب الالكترونية والرادار وغيرها من المعدات، كما يمكنها حمل 5 قنابل ايضا في هذا المكان الخاص.