حماس تثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن برفض التهجير

كما أكدت على “تمسّك شعبنا الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية”.

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جددت وزارة الخارجية المصرية التأكيد على تمسك دولة مصر بـ “ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية”. منوهة إلى أنها “القضية المحورية في الشرق الأوسط”.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إن التأخر في “تسوية” القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، “هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.

ونوهت “القاهرة” إلى استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد “موقف الأردن أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير”.

وأشار في تصريح اليوم الأحد إلى أن “حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ونتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسندعم مساعي السلام في المنطقة”.

وأضاف “أجرينا محادثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع”.

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق اليوم عن خطة لـ”تطهير” غزة، قائلا إنه “يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع”.

وقال ترامب إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة، ومن المقرر أن يبحثها أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.