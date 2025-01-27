عودة نازحة فلسطينية عمرها 90 سنة إلى شمال غزة

العالم - خاص بالعالم

وأكد مراسل قناة العالم، محمد البلبيسي، الذي واكب عودة النازحين إلى مسكنهم في غزة، أن هذه الحاجة الفلسطينية تُعتبر واحدة من المعمرات الفلسطينيات التي شهدت نزوحين تاريخيين، الأول في عام 1948 والثاني في عام 2023. تعكس قصتها معاناة الأجيال المتعاقبة من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم بسبب الاحتلال.

وفي سياق متصل، عبر الآلاف من الفلسطينيين معبر نتساريم متوجهين نحو مدن شمال غزة، حيث كانت الفرحة واضحة على وجوههم بعد عام ونصف من النزوح والمعاناة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي. وقد وثق مراسل العالم لحظات العودة، حيث عاشت الأسر الفلسطينية لحظات من السعادة والارتياح بعد فترة طويلة من الفقدان والتهجير.

وقد فتح الاحتلال الاسرائيلي معبر نتساريم، أمام عودة النازحين مرغماً ببنود اتفاق وقف اطلاق النار، بعد افراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات اسرائيليات ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني، لكن لحظات العودة هذه تُظهر قوة الإرادة والصمود التي يتمتع بها الفلسطينيون، وتؤكد على حقهم في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.

شاهد ايضاً.. قناة العالم توثق اولی لحظات عودة الفلسطينيين الی شمال غزة