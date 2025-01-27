النازحون يعبرون عن آمالهم ومخططاتهم فور وصولهم إلى أرضهم

العالم - مراسلون

وأكد مراسل العالم في غزة محمد البلبيسي والمتواجد في شارع الرشيد، ردا على سؤال عما يفعله عند العودة الى غزة قائلا إنه سيبحث عن مكان لأهله مشيرا الى أن مستقبله مجهول في المدينة إلا أن الإصرار على العودة قوي جدا عنده.

وبالإشارة الى المواطنين العائدين الى منطقتهم أضاف أن كل الأهالي مستقبلهم مجهول في المدينة إلا أنهم مصرون للعودة. ملفتا أن أهالي غزة سيثبتون جذورهم حيث تواجدوا.

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كما أضاف مراسل العالم موضحا عن حاله أنه سيبني ولو غرفة صغيرة لأطفاله وعائلته وسيكمل حياته من المدينة، مشددا على رفض ترك المدينة بأي شكل من الأشكال ولو يتم قتله.

كما أكد مراسل العالم أن أهالي غزة لا يسمحون بإعادة تجربة النزوح ولن يعيشوا غير بلدتهم.

وقال نازح فلسطيني لقناة العالم: إنه يبحث عن منزله هل هو موجود أم لا؟. فيما قال نازح آخر وهو يعلو صوته إنه يريد أن يقبّل الأرض أول ما يصل الى مدينته.

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