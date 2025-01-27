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الجهاد الإسلامي: عودة النازحين تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا

الجهاد الإسلامي: عودة النازحين تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال قطاع غزة، الذي تعرض للتدمير نتيجة العدوان الصهيوني، تمثل مشهداً أسطورياً ودليلاً على صمود الشعب الفلسطيني، في ردٍ قاطع على الطامعين بتهجيرهم.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين، إن مشكلة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود التي تجاوزناها، تم افتعالها بهدف قتل فرحة أهل غزة.

وشددت الحركة على أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على أي "أحلام صهيونية لسرقة الفرح من قلوبنا وسيكسر قيد السجان والاحتلال".

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وتمكنت طلائع النازحين الفلسطينيين العائدين من عبور محور نتساريم على شارع الرشيد -صباح الاثنين- باتجاه مدينة غزة لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرًا، في مشهد تاريخي تجسدت فيه إرادة الصمود وتشبث الفلسطيني بأرضه.

واستبقت أعداد من المواطنين الموعد المقرر لبدء العودة (الساعة السابعة صباحا) بالدخول باتجاه مدينة غزة عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام وسط أجواء من الفرح الغامر، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأكدت حركة حماس أن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة؛ انتصار لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.

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