الجهاد الإسلامي: عودة النازحين تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين، إن مشكلة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود التي تجاوزناها، تم افتعالها بهدف قتل فرحة أهل غزة.

وشددت الحركة على أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على أي "أحلام صهيونية لسرقة الفرح من قلوبنا وسيكسر قيد السجان والاحتلال".

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وتمكنت طلائع النازحين الفلسطينيين العائدين من عبور محور نتساريم على شارع الرشيد -صباح الاثنين- باتجاه مدينة غزة لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرًا، في مشهد تاريخي تجسدت فيه إرادة الصمود وتشبث الفلسطيني بأرضه.

واستبقت أعداد من المواطنين الموعد المقرر لبدء العودة (الساعة السابعة صباحا) بالدخول باتجاه مدينة غزة عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام وسط أجواء من الفرح الغامر، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأكدت حركة حماس أن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة؛ انتصار لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.