مناورات لطيران الجيش الإيراني.. انضمام مروحيات جديدة

العالم - ايران

و أجريت المناورات بحضور قائد القوات البرية للجيش، العميد كيومرث حيدري، بالتزامن مع المناورات الأمنية والهجومية والمتحركة التي ينفذها الجيش في المنطقة العامة لـ "نفت‌ شهر".

وتم خلال المناورات إعادة تأهيل وإضافة عدة مروحيات من طراز 205، 206، 209، و214 إلى أسطول طيران الجيش القتالي في القاعدة الأولى بكرمانشاه، والتي كانت قد خرجت من الخدمة بسبب الحاجة إلى تصنيع وتوفير قطع الغيار.

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كما شهدت المناورات تفقد قائد القوات البرية وكبار القادة العسكريين للطائرات المشاركة.

يُذكر أن المناورات الأمنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية في الجيش، والتي يشارك فيها اللواء 35 للقوات الخاصة، اللواء 55 المحمول جوًا، اللواء المدرع 181، وحدات الطائرات المسيّرة، طيران الجيش، كتائب الحرب الإلكترونية، منظمة الأبحاث والجهاد للاكتفاء الذاتي، إلى جانب الوحدات والقوات الداعمة الأخرى، قد انطلقت صباح اليوم في المنطقة الغربية من البلاد، في المنطقة العامة لـ"نفت‌ شهر"، بهدف تعزيز الاستعداد الدفاعي لمواجهة أي تهديدات خارجية تمس الأمن والاستقرار في البلاد.