قناة العالم
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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حماس: ذكرى الاسراء والمعراج حلت ونحن نعيش اجواء مفعمة بالانجاز الكبير
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اعلام الاحتلال: خلافات حادة بين عائلات الاسرى وبن غفير خلال جلسة بالكنيست
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اعلام الاحتلال: اعتقال جنديين بعد تمريرهما معلومات عن القبة الحديدية لايران
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الصحة اللبنانية: جريحان احدهما طفل باعتداء الاحتلال على اهالي الجنوب
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مصادر لبنانية: الجيش واهالي يارون يصلون لساحة البلدة رغم تواجد الاحتلال
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الاحتلال يطلق النار صوب عناصر الجيش اللبناني غربي ميس الجبل دون اصابات
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الصفدي: نحن مع الحق الفلسطيني فالاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين
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وزير خارجية الاردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين لن تجلب أمنا للمنطقة
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وزير خارجية الاردن: موقفنا ثابت ضد التهجير ولن نتزعزع بهذا الشأن
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مصادر لبنانية: الجيش يستعد في مقدمة مواكب العائدين للدخول الى بلدة حولا