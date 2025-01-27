شاهد: رفض فلسطيني وعربي قاطع لمخطط تهجير الغزيين

العالم - فلسطين

في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة وإخراج ما يكفي من السكان 'لتطهير' المنطقة، أعلنت مصر والأردن وفصائل فلسطينية رفضها القاطع لتصريحات ترامب.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تشدد على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها عبر التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

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ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي، على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة، وأن عمّان لن تقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

جامعة الدول العربية بدورها أعلنت رفضها لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، قائلة إن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي. عودة النازحين الى غزة

وكذلك أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية رفضها لمشاريع تهجير الفلسطينيين في غزة، معتبرة ذلك تجاوزا للخطوط الحمر.

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وأكدت حركة حماس والجهاد الاسلامي رفضهما لأي مخططات لترحيل شعب غزة وتهجيره.

ورأتا في تصريح ترامب تماهيا مع مساعي الاحتلال المعلنة للتهجير وقالتا إن هذه الفكرة ستبقة مجرد أوهام في خيال من يطرحها.

بدوره أكد الفلسطينيون في القطاع أن مخطط التهجير ولى دون رجعة.