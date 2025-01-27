قناة العالم
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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مصادر لبنانية: مواصلة اهالي بلدة عيترون محاولاتهم لدخول البلدة برفقة الجيش
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مصادر لبنانية: قوات الاحتلال تفتح نيرانها على اهالي بلدة العديسة
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قوات راجلة للاحتلال تقتحم ضاحية شويكة في طولكرم بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تنتشر باحياء عدة في طولكرم وتدفع بتعزيزات عسكرية
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مصادر لبنانية: الاحتلال يطلق النار على اهالي بلدة كفركلا لمنعهم من دخولها
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قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت في طولكرم شمال الضفة الغربية
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كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعة18:30بتوقيت بيروت
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كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعة 6:30 بتوقيت بيروت
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كلمة مرتقبة للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل اربع سيدات من المسجد الاقصى