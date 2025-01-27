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مطالبات باعتقال وزير صهيوني ببولندا بتهمة جرائم حرب في غزة

مطالبات باعتقال وزير صهيوني ببولندا بتهمة جرائم حرب في غزة
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

في خطوة غير مسبوقة، قدمت مؤسسات حقوقية في بولندا طلباً رسمياً للاعتقال ضد وزير التعليم الإسرائيلي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

العالم-فلسطين

والدعوى سلمتها مؤسسات حقوقية في بولندا إلى النيابة العامة بالبلاد، وطالبت فيها باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي سيمثل كيان الاحتلال في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي "أوشفيتز".

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ عددا من الفلسطينيين من حمَلَة الجنسية البولندية، قد تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة في وارسو، ضدّ كيش، بدعم من منظمات حقوق الإنسان المحلية، مطالبين باعتقاله.

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وامتنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عن المشاركة في إحياء الذكرى، خشية اعتقاله في أعقاب مذكرة الاعتقال ضده الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

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