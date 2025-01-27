السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد

العالم - ايران

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن السفير أماني اجرى محادثات مع رئيس جمهورية لبنان الجديد جوزيف عون، في مبنى الرئاسة بالعاصمة بيروت؛ حسب ما افادت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام.

وعقب هذا اللقاء ادلى السفير الايراني بتصريح اشار فيه الى ان الزيارة جاءت بهدف التهنئة بتولي عون منصب الرئاسة.

إقرأ ايضا .. سفير ايران في بيروت: داعمو المقاومة توصلوا الى توافق مع جوزيف عون

واضاف السفير اماني الى انه جرى خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من القضايا منها، انتصار لبنان على الكيان الصهيوني والاحتفالات التي اقيمت امس واليوم في لبنان والعلاقات الثنائية واستعداد ايران لتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما العلاقات الاقتصادية، وكذلك القضايا المتعلقة بالعدوان الصهيوني الهمجي وضرورة التصدي لها في المستقبل ومستجدات الاحداث في سوريا.