انتصار فلسطيني - لبناني علی الاحتلال في معادلة العودة

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد ياسين في حديث خص به قناة العالم ان المشهدية التي سطرها الشعبان اللبناني والفلسطيني من خلال تحدي قوات الاحتلال، أفشلت كل أهداف الاحتلال في اعتدائه علی لبنان وفلسطين.

وأوضح ان الشعبين اللبناني والفلسطيني زحفا بالعراء علی بيوتهم المدمرة والمهدمة، فيما كان هدف الاحتلال الأهم من العدوان علی لبنان، هو إعادة المستوطنين النازحين من شمال فلسطين المحتلة الی مغتصباتهم في الجليل الاعلی، لكنه لم يستطع إعادة أكثر من 10 بالمئة من الذين هجروا مغتصباتهم بفضل رد المقاومة رغم كل المغريات.

وبيّن محمد ياسين ان مايسطراه الشعبين اللبناني والفلسطيني في غزة ولبنان منذ يوم أمس - والذي راح ضحيته عدة شهداء وجرحی – أكد ان ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة تجسدت بالفعل.

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